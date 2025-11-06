Inicia vacunación gratuita contra influenza en el Estadio Olímpico

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, Covid-19, neumococo y sarampión. A partir del 10 y hasta el 14 de noviembre, se colocarán las vacunas en el Mega Centro, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Las vacunas están abiertas para todo público y son gratuitas. Para recibir la vacuna, solo es necesario acudir al Estadio con la Cartilla Nacional de Vacunación. En caso de no contar con la cartilla, se puede acudir igualmente y se informará qué vacuna se puede aplicar.

¿Cuál es el horario de vacunación?

El horario de aplicación de las vacunas iniciará a las 9:00 horas y terminará a las 15:00 horas durante los cinco días de campaña. Se espera que esta iniciativa contribuya a la salud pública y a la prevención de enfermedades en la población.