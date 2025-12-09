Inauguran estación de policía de género en Tlatelolco

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco, que operará de manera permanente para atender casos de violencia contra mujeres y coordinar el despliegue de las patrullas de género en toda la capital.

Acciones de la autoridad para combatir la violencia de género

La estación brindará atención inmediata ante emergencias, acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, así como patrullajes preventivos y disuasivos. Las mujeres podrán solicitar estos servicios a través del número 765 o al 911.

Detalles sobre la atención a víctimas en la nueva estación

Este nuevo espacio busca ofrecer un apoyo integral a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, garantizando su seguridad y bienestar en la Ciudad de México.

Impacto de la estación en la comunidad de Tlatelolco

La inauguración de esta estación representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género, promoviendo un entorno más seguro para las mujeres en la comunidad.