Falta política para prevenir la violencia de género en aulas

Las escuelas de ocho estados del país —Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala— carecen de objetivos o estrategias en sus Programas Sectoriales de Educación para prevenir la violencia de género, de acuerdo con un reporte de Mexicanos Primero y Fundación Naná. El estudio advierte que, pese a ser espacios donde niñas, niños y adolescentes construyen sus primeras relaciones afectivas, los planteles no cuentan con lineamientos para abordar la problemática.

¿Cuál es el contexto general?

Viviana Rodríguez, coordinadora de Monitoreo de Políticas Educativas de Mexicanos Primero, señaló que la escuela debería ser un entorno clave para hablar sobre relaciones de pareja y detectar riesgos tempranos. Recordó que, según el Inegi, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, aunque sólo una minoría busca ayuda institucional. En el entorno escolar, añadió, 32% de las mujeres reporta haber vivido algún tipo de violencia ejercida principalmente por compañeros hombres.

¿Qué consecuencias deja esta situación?

Rodríguez destacó que la extinta Mejoredu ya había advertido sobre la importancia de tratar la violencia entre parejas desde edades tempranas, pues las relaciones afectivas comienzan incluso en la primaria. Por ello, insistió en la necesidad de que las escuelas incorporen herramientas pedagógicas que permitan identificar ciclos de violencia y ofrecer acompañamiento oportuno, como los kits de primeros auxilios emocionales desarrollados por Fundación Naná.