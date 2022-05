Escucha Arturo Zaldívar a Rosario Robles y a mujeres en prisión

Zaldívar reconoció que Rosario Robles tuvo el acierto de no referirse a su caso en lo particular, pues su caso coincide con el de mujeres presas, y dijo que sus impugnaciones están en manos de jueces y ministros.

No obstante, coincidió con Robles en que debe revisarse la prisión preventiva oficiosa y justificada, y otros problemas derivados las trabas judiciales.

"Ella fue una interna más, entiendo que hizo una labor de organización, pero estoy aquí por más de 600 reclusas o que se pueda utilizar políticamente, ella tampoco utilizó políticamente la visita", aclaró.

Zaldívar abrió las puertas de la Corte para apoyar a las mujeres en los casos más significativos, sobre todos en aquellos que llevan largos años sin sentencia. Manifestó que escuchó historias tristes y complejas, además de que recibió obsequios y le dedicaron dos canciones.

"En México hay un abuso de la prisión preventiva oficiosa. Debe ser excepcional, cuando se ponga en riesgo de fuga o que destruya pruebas o que se ponga en riesgo a testigos si se aplica.

"De esta visita pueda haber resultados, les dije a las mujeres. Es histórico. Si no generamos medidas no dejaría de ser una anécdota. No se trata de mí, si se se tratara de mí sería una vanidad estúpida y frívola", sostuvo.

El presidente de la Corte estuvo acompañado por su esposa Mariana, por Alejandra Spitalier, Secretaria General de la Presidencia de la Corte; Fabiana Estrada, Coordinadora de Asesores de la Presidencia de la Corte; Carlos Alpízar, Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como Carlos Castaños, Jefe de la Oficina de la Presidencia del Corte.

Consideró que es una visita histórica que llama a la reflexión de los juzgadores para que sean más sensibles y más humanos, y que dejen de ver expedientes como si no hubiese humanos detrás y que sean más sensibles a las injusticias.