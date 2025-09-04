Presiona gusano precios de reses

Las restricciones sanitarias federales a la movilización de reses por la plaga del gusano barrenador están presionando los precios del ganado a nivel nacional.

En agosto pasado, los precios del ganado flaco (previo a la engorda) y gordo aumentaron 23% y 22% anual, respectivamente, debido a que México carece del personal administrativo y veterinario suficiente para emitir autorizaciones y constancias, señalaron expertos del sector.

Por si fuera poco, el mes pasado, la carne de res en canal se encareció 18% respecto a agosto del 2024, y llegó a 114 pesos por kilo, de acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Si bien las organizaciones ganaderas mantienen campañas en las que fomentan la actualización de las Unidades de Producción Pecuaria a fin de cumplir con la normatividad vigente y facilitar la movilización de bovinos, las medidas sanitarias estarían restringiendo la oferta nacional.

El propio Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura, habría admitido el déficit de personal al anunciar el 14 de agosto la contratación de 100 técnicos para barrido sanitario provenientes de la Universidad Autónoma Chapingo.

"Desde julio se aplican medidas contra el gusano barrenador, lo que ha generado restricciones sanitarias adicionales y un ajuste en los flujos de ganado a sacrificio. Dichas restricciones obligan a movilizar el ganado únicamente hacia corrales autorizados y a contar con constancias de tratamiento contra la plaga", expuso Juan Carlos Anaya, director de GCMA.