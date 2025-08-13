Exhiben a policías tableando a joven

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fueron exhibidos tableando a un joven en el Municipio de Yajalón, en Chiapas.

En un video difundido en redes sociales se observa a un agente golpear a un hombre vestido con camiseta beige y esposado, ante la presencia de más compañeros, quienes incluso lo ayudan a levantar al joven cuando cae por las agresiones.

Luego de la difusión de material, el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ordenó una investigación.

"Tras la circulación del video que circula en redes sociales respecto a los lamentables hechos de abuso de autoridad que involucran a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, he ordenado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciar la carpeta de investigación de manera inmediata.

"Les garantizo que se van a deslindar responsabilidades y este hecho no quedará impune; en las próximas horas daré a conocer los avances de la investigación", afirmó.

No es la primera vez que esta corporación se encuentra envuelta en escándalos. En julio, cuatro agentes de la FRIP fueron detenidos en Benemérito de las Américas por extorsionar a empresarios.

En junio, luego de sufrir una emboscada en Frontera Comalapa, elementos de la Fuerza Pakal iniciaron una persecución de un grupo armado que cruzó la frontera con Guatemala, donde se desató un tiroteo, lo que generó una crisis diplomática.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Gobierno de Guatemala para ofrecer disculpas por la incursión de agentes.