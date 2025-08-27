Muere en prisión acusado de desvíos

Martín Alberto Medina Sonda, un empresario ligado a los millonarios desvíos del erario de Tabasco durante la gestión de Andrés Granier, fue hallado muerto en su celda en el penal estatal en Villahermosa.

Según autoridades locales, no se observaron signos visibles de violencia externa en el cuerpo del contador de 46 años hallado esta mañana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para determinar las causas del deceso de Medina Sonda, quien estaba preso desde 2014 y cumplía varias condenas, incluida una de 50 años por feminicidio.

Medina Sonda fue socio de José Manuel Sáiz Pineda, Secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco durante la administración del priista Andrés Granier (2007-2012).

Las autoridades identificaron a Medina Sonda, entonces director general de Hereditas Consultores Patrimoniales, como principal socio y lavador de dinero de Sáiz Pineda.

Juntos operaron una red de despachos contables que fue utilizada para desvíos millonarios del erario, estimados en más de 2 mil 400 millones de pesos durante el sexenio de Granier

Según investigaciones, el ex tesorero Sáiz Pineda, su esposa y Medina Sonda llegaron a acumular siete propiedades de lujo en Nueva York, Los Angeles, Miami y Houston, valuadas en 39.2 millones de dólares, así como siete cuentas en cuatro bancos de Canadá, Bermudas y Estados Unidos.