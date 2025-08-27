Gerardo Fernández Noroña compra mansión de 1,200m² en Tepoztlán

Gerardo Fernández Noroña también salió de la pobreza.

Después de años de reiteradamente declarar que vivía en una vecindad, el Senador de Morena compró apenas hace nueve meses una casa con una extensión de mil 200 metros cuadrados y 260 metros de construcción a un costo de 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.

El presidente de la Cámara de Senadores vivió hasta hace unos años en un sencillo departamento en el segundo piso de una vecindad cerca de la plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico de esta ciudad.

Crítico de la opulencia, defensor de la "austeridad republicana" y promotor de la máxima de "primero los pobres", Noroña suma la casa millonaria a sus viajes aéreos en Business Class, su cotidiana presencia en las salas VIP del aeropuerto, el uso de tarjetas bancarias de privilegio y sus camionetas de alta gama.

Sus ingresos, según su declaración patrimonial, ascienden a 260 mil pesos mensuales, incluida su pensión del Bienestar y, según sus cuentas, 188 mil pesos mensuales por monetización de sus peroratas en YouTube.

"Agárrense, porque ya no quepo en mi casa. La bonanza de libros y arte popular mexicano me está matando", dijo en un video transmitido en febrero del 2020.

En enero del 2022, debido a la pandemia, según dijo, rentó la mansión de Tepoztlán de mil 200 metros, que presumió en un video.

Maravillado por el lugar, a sus 64 años de edad Noroña compró el inmueble en 12 millones de pesos con vista privilegiada a las montañas, tres recámaras, chimenea, vidrios templados, paredes de piedra volcánica, jardines, estudio y terrazas.

La compra se concretó el pasado 11 de noviembre de 2024, que -siempre en su versión- fue adquirida a crédito con sus ingresos de legislador, cargo que inició apenas dos meses antes de la adquisición, el 1 de septiembre del año pasado.

"En octubre cumplo el primer año de estarla pagando", explicó ayer en una conferencia de prensa que ofreció tras el escándalo desatado por la exhibición en redes sociales de su nueva casa.

Exaltado y retador, Noroña pidió un escrutinio igual para otros políticos, pero no aclaró en su caso las condiciones del crédito, ni el monto, ni los plazos que le permitieron adquirir la residencia morelense.

Tampoco dijo cuánto pagó de enganche y cuáles eran sus ahorros para la compra del inmueble.

La mayoría de los bancos tienen restricciones de montos y plazos para mayores de 60 años y la deuda no puede exceder el 30 por ciento del ingreso.

La austeridad en los bueyes de mi compadre

Crítico de los excesos de sus adversarios políticos, Gerardo Fernández Noroña elude los suyos.

- LA JUSTA MEDIANÍA:

"Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero".

"La justa medianía es lo que te dé tu ingreso".

- SUS INGRESOS:

"Con mi ingreso como senador y mi ingreso en Youtube la saqué a crédito".

- EL CRÉDITO:

"No estoy obligado a (revelarlo): está ante notario público".