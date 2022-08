Delgadillo Padierna, un ´sheriff´, un juez

Parte de un grupo de cuatro jueces que atienden asuntos penales en una cárcel del sur de Ciudad de México, Delgadillo presidió la audiencia en que fiscales, por un lado, y abogados, por otro, peleaban su entrada o no en prisión. Para el juez, que apenas llevaba tres años en el cargo, el caso estuvo bastante claro desde el principio: aquel operativo había sido en realidad un desastre. Los agentes habían capturado a los 32 en un lugar distinto de donde decían.

"La actuación policial no fue limpia", dijo el juez en audiencia. "Ha sido una constante que se presente a personas detenidas que se quieren hacer pasar como autores de un delito", zanjó.

Delgadillo es conocido por su carácter estricto y un tono a menudo agresivo en el estrado. Desde su entorno aseguran que su actitud tiene un sentido: "No puede permitir que se le salgan de control las audiencias. No es personal. Tiene que escuchar, pero ser duro". A veces, su dureza ha provocado enfrentamientos con abogados y fiscales. En el caso de los abogados de Julio Scherer, exconsejero jurídico del presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusados de extorsión, la Fiscalía protestó contra el juez. No era solo que Delgadillo hubiera desechado el caso contra los abogados. Fue también el tono. "Dicho juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social", dijo la dependencia en un comunicado.

COINCIDEN EN DUREZA

Cuestionados sobre Delgadillo, tres penalistas que han compartido audiencias con él estos años, coinciden en su dureza. Uno de ellos, el más crítico, dice: "En el asunto de los abogados de Scherer les dijo mentirosos a los fiscales. Es delicado, el juez debe ser sereno, imparcial, es lo que dice la doctrina. Jamás te puedes imaginar que le diga a alguien mentirosa", señala. "A veces asume la postura del sheriff, de ´no, yo aquí voy a hacer justicia´, No, señor, no. El juez es el tipo pasivo que después de que el sheriff le lleva al detenido va a poner calma y a escuchar. No va a prejuzgar", añade.

En el caso de los detenidos de Tepito, Delgadillo se permitió incluso un par de comentarios que apuntaban directamente a la clase política dirigente, cuadros de Morena que empezaban a gobernar tanto la capital como el país, y veían en los jueces un obstáculo para su cruzada contra la corrupción. "Ahora dirán que los jueces tiran operativos", dijo, irónico. En efecto, así fue. La misma Sheinbaum criticó a Delgadillo y dijo que su decisión le parecía "desafortunada".

Variante jurídica

Delgadillo ha pasado por todos los escalones de la carrera judicial. Empezó como pasante en un despacho que trabajaba asuntos civiles y mercantiles, luego, aún como estudiante, aterrizó como observador en la división de asuntos internos de la fiscalía de Ciudad de México. Más tarde se convirtió en oficial de un juzgado penal, una suerte de mecanógrafo, puesto que mantuvo más de siete años

Se tambalea caso de Rosario Robles

La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha conseguido a través de un amparo la suspensión de la orden de aprehensión en su contra por la trama bautizada como la Estafa Maestra en la que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar en 2020 pero, como contó Animal Político, nunca la ejecutó, y por lo tanto, no hubo oportunidad de comenzar el juicio. Este último fallo judicial favorable a Robles, que lleva ya tres años en prisión, ha suspendido la orden —aunque sigue de momento vigente— hasta que se analice el fondo del asunto.

Robles enfrenta por el mismo caso, el desvío de las arcas públicas de más de 5.000 millones de pesos —unos 250 millones de dólares—, dos acusaciones diferentes, algo prohibido por la legislación en México. Por un lado está el caso en que se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión.

Hasta el momento esa es la causa que más ha avanzado, y la que le llevó a la cárcel en agosto de 2019. Sin embargo, en el último tiempo se ha ralentizado y estancado en los tribunales. Los últimos meses no ha sido más que un sinfín de idas y vueltas sobre la medida de prisión preventiva que la ha mantenido encerrada por más tiempo del que dicta la ley, que dice que solo debe extenderse por dos años.