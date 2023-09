Xóchitl le responde a AMLO: grosería es el desabasto de medicinas

Gálvez le reconoció "estoy de acuerdo que no se puede gobernar el país con groserías" y enlistó que grosería es no recibir a madres buscadoras, el desabasto de medicamentos, cancelación de estancias infantiles y "robarse dinero de megaobras", según el mensaje que compartió en redes sociales.

Pese a estar impedido por el INE de hablar de Xóchitl Gálvez por supuesta violencia política de género, en "la mañanera" de este 5 de septiembre, el presidente López Obrador expuso que no cualquiera puede gobernar el país y en una clara referencia a la aspirante reforzó "no cualquiera, nada más porque dice groserías".

"No cualquiera puede gobernar el país y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera", enfatizó el mandatario.