Alistan reforma para sancionar violencia de género en el deporte

El Senado de la República prevé aprobar una reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de erradicación de la violencia de género en el deporte, como el acoso y hostigamiento sexual, discriminación por razón de género, entre otros supuestos.

¿Qué medidas incluye la reforma sobre violencia de género en el deporte?

La presidenta de la Comisión del Deporte, Ana Karen Hernández Aceves, expuso que ya se aprobó en esa instancia legislativa dicha reforma que se espera sea avalada por el pleno y que busca erradicar y sancionar el acoso sexual en contra de niñas, adolescentes y jóvenes deportistas de parte de entrenadores y directivos, entre otros.

La reforma es una adición al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; y una reforma al artículo 10 y una adición al artículo 40 BIS de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de incorporar la violencia deportiva como una modalidad específica de violencia social.

Acciones de la Comisión del Deporte para combatir el acoso sexual

El dictamen señala que se debe garantizar el derecho de practicar el deporte en un entorno seguro y libre de violencia, por lo que se entiende como violencia deportiva toda acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o simbólico a cualquier persona en el contexto de la práctica o gestión del deporte.

La senadora del PVEM, Virginia Magaña Fonseca, refirió que es muy positivo que la agenda de violencia en el deporte avance, ya que durante muchos años ha estado invisible y, sin duda, el que hoy se aprueben estos dictámenes pone el tema en la mesa, pues no solo afecta a las mujeres, sino también a niñas, niños y adolescentes; se debe reconocer que en el deporte hay violencia.