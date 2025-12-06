Llama MC a evaluar a Godoy por resultados

Movimiento Ciudadano (MC) llamó este viernes a evaluar a Ernestina Godoy únicamente con base en los resultados que entregue al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), y no a partir de afinidades políticas o disputas mediáticas. Desde el World Trade Center, Jorge Álvarez Máynez pidió no politizar el nombramiento y subrayó que la prioridad debe ser fortalecer el nuevo diseño institucional que garantice autonomía, justicia y paz en el país.

¿Qué declaró Jorge Álvarez Máynez sobre Ernestina Godoy?

El dirigente emecista sostuvo que el reciente nombramiento forma parte de una decisión directa de la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de la terna presentada. Señaló que el debate nacional debe enfocarse en la consolidación de instituciones sólidas y no en la cercanía de los perfiles con determinados grupos políticos. "Los países no se transforman por los nombres, se transforman por el diseño de sus instituciones", afirmó.

Acciones de Movimiento Ciudadano respecto a la FGR

Álvarez Máynez remarcó que MC se mantendrá a la expectativa del desempeño de quien resulte designada o designado en la Fiscalía, pues lo relevante será la capacidad de garantizar justicia, autonomía y paz. Aseguró que el partido no asumirá que cualquier propuesta será incondicional al gobierno federal, recordando que en el pasado diversos funcionarios designados por distintas administraciones han demostrado independencia.

Impacto del nombramiento de Ernestina Godoy en la justicia

Sobre este punto, el dirigente reiteró su rechazo a prácticas que vulneren la autonomía institucional, como la "renuncia simulada" del exfiscal. Añadió que MC continuará evaluando el actuar de la nueva titular de la FGR con base en hechos verificables y no en percepciones partidistas o presiones políticas.