Sin miedo a Godoy: PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, rechazó que le dé temor o terror que Ernestina Godoy sea electa por el Senado en los próximos días como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre las denuncias que ha realizado sobre una supuesta persecución de Ernestina Godoy en su contra, cuando fungió como Fiscal de la Ciudad de México.

"Ni lo voy a personalizar solamente en la persona que tú referiste. Terror no le tenemos a nadie gracias a Dios", ya que sea quien sea la persona que ocupe la FGR tiene dos opciones: o ejercer con la autonomía como lo dice la Constitución u obedecer al poder y usarla para fines políticos, pero eso se llama dictadura y autoritarismo total.

Sin embargo, insistió, "que ni en ese escenario Acción Nacional va a tener temor ni mucho menos terror, pues vamos a tener es perfecta claridad qué es lo que nos toca hacer y denunciar y no vamos a cambiar ni un ápice lo que venimos haciendo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Jorge Romero ha expresado su postura de manera clara, enfatizando que la FGR debe actuar con autonomía y no convertirse en un instrumento del poder político. La elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR ha generado diversas reacciones en el ámbito político, especialmente entre los miembros del PAN.

¿Qué implica la elección de Ernestina Godoy?

La posible elección de Ernestina Godoy como titular de la FGR podría tener repercusiones significativas en la política nacional. Romero ha dejado claro que su partido no se dejará intimidar y continuará con su labor de denuncia y vigilancia sobre las acciones de la nueva fiscalía.