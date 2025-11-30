Concamin respalda a Godoy

A pocos días de la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó la necesidad de contar con instituciones sólidas y coordinadas para enfrentar los delitos que afectan al país.

¿Cuál es la postura de Concamin?

El organismo subrayó que es fundamental que la Fiscalía actúe con determinación en el combate a los delitos que impactan la actividad económica, como el robo al transporte de carga, la extorsión y el contrabando, los cuales afectan a millones de familias y empresas.

Concamin reconoció y valoró la trayectoria pública y profesional de Ernestina Godoy, ahora encargada de despacho de la FGR, y señaló que desde la industria se considera esencial que la conducción de la Fiscalía cuente con estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa.

¿Qué implica la continuidad institucional?

El organismo afirmó que un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad de la FGR contribuirá a garantizar certeza y confianza tanto para la ciudadanía como para el sector productivo. Además, enfatizó que la continuidad institucional es un elemento clave para atender los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad y combate a la delincuencia económica.

Concamin aseguró tener total disposición para colaborar y aportar en todo aquello que fortalezca la labor de la Fiscalía, destacando la importancia de la cooperación entre el sector productivo y las instituciones de justicia.

¿Cuál es la confianza en el nuevo liderazgo?

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, la confederación expresó confianza en que el proceso para definir al titular avance con responsabilidad y visión de Estado, asegurando que la institución cuente con el liderazgo necesario para cumplir con su función constitucional.