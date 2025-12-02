Ernestina Godoy lidera aspirantes a la Fiscalía

La fiscal interina Ernestina Godoy se perfila como la principal candidata para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), en un proceso abierto por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

El registro de aspirantes cerró el pasado domingo con 43 nombres, en su mayoría exfuncionarios de gobiernos locales y operadores políticos de Morena. Entre ellos solo destacan dos perfiles independientes: Luis Manuel Pérez de Acha y Jorge Nader Kuri, abogados con trayectoria académica y participación en organismos ciudadanos.

Detalles sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero

Godoy, quien fue procuradora general de Justicia de la Ciudad de México de 2018 a 2020 y posteriormente fiscal de la capital, se mantiene como la funcionaria de mayor rango entre los aspirantes. Su experiencia con la administración de Claudia Sheinbaum la coloca como favorita para el nombramiento.

El Senado dará a conocer próximamente la depuración de la lista, enviando diez perfiles a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien seleccionará tres nombres para la terna que será votada por el pleno. Morena y sus aliados controlan el proceso con mayoría calificada.

Candidatos destacados en el proceso de selección

Además de Godoy, destacan perfiles cercanos al oficialismo como Ricardo Peralta Saucedo y César Mario Gutiérrez Priego, mientras que solo seis mujeres se registraron en el proceso, entre ellas Luz María Zarza y Olimpia Griselda Puente Pineda.

La convocatoria se lanzó el mismo día de la salida de Gertz Manero, con el objetivo de que el nombramiento se concrete antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Senado.