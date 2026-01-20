Feminicida de Cuautitlán podría enfrentar hasta 140 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en caso de que la autoridad judicial lo encuentre culpable por el delito de feminicidio, Eric Antonio "N" podría ser sentenciado a 70 años de cárcel por cada una de las víctimas. Lo arrestaron el domingo por presuntamente causar la muerte de su ex pareja Cindy y la madre de ella, Teresita de Jesús.

Detalles sobre el arresto de Eric Antonio N

Tras ser capturado en Acapulco, Guerrero, el pasado domingo, y presentado ante la autoridad judicial del Estado de México, será hasta el viernes 23 de enero cuando se determine si Eric Antonio "N" es vinculado o no a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio.

En la audiencia inicial celebrada ayer en los juzgados penales de Cuautitlán México, la autoridad judicial fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al hombre que habría causado la muerte de ambas mujeres el pasado 12 de enero, en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla, sitio que permanece bajo resguardo policial y sin sellos de aseguramiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Acciones de la autoridad judicial en el caso

Y al solicitar la defensa legal del hombre la duplicidad del término constitucional para poder reunir las pruebas que a su derecho convengan, la audiencia continuará el próximo viernes a las 10:30 de la mañana.

Será ese día cuando un juez del Poder Judicial del Estado de México continúe escuchando la formulación de imputación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a la defensa de Eric Antonio "N" para después determinar si existen las pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

Si la autoridad judicial decide la vinculación a proceso, también establecerá un plazo para el cierre de investigación complementaria y además, determinará si mantiene la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el hombre que presuntamente huyó a Acapulco, donde fue aprehendido por fuerzas mexiquenses y de Guerrero.

Investigación por abuso sexual de Eric Antonio N

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Eric Antonio "N" también es investigado por abuso sexual en contra de su ex pareja, hechos que denunció la víctima en el 2018.