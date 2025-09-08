Profeco destaca a Finabien como líder en remesas desde Estados Unidos

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue siendo la remesadora que más pesos da por dólares que se envían las y los connacionales desde Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Escalante refirió que en un ejercicio de 400 dólares, Finabien arroja 7 mil 638. 47 pesos para la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

"FinaBien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares de nuestros paisanos en depósito a cuenta o transferencia", dijo el titular de Profeco.

"Diles a tus familiares que te depositen o te transfieran a través de este servicio", reiteró.

Agregó que Pagaphone Smartpay da 7 mil 595.47 pesos en servicio de envíos de efectivo, en el mismo ejercicio de 400 dólares.

Indicó que el precio de la gasolina regular a nivel nacional es de 23.58 pesos por litro gasolina regular, mientras que la canasta básica de 24 productos más barata se registró en Chedraui Mina, en Villahermosa, con un precio de 774.90 pesos, y Fresko La Comer Cumbres registró el precio más alto con 936. 45 pesos.