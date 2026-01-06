Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendió que México haya superado a Venezuela en el envío de petróleo a Cuba, que de acuerdo con lo publicado en el medio Financial Times, México ha emergido como "el principal proveedor de crudo" de la isla durante 2025.

¿Cómo se posiciona México en el suministro de petróleo a Cuba?

Por medio de redes sociales, el hijo del expresidente morenista arremetió contra la estrategia de "castigar a la población civil" e ironizó diciendo: "Claro, lo verdaderamente responsable hubiera sido cortarles la energía, paralizar el transporte y apagar hospitales". Cabe recordar que la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel ha sido apoyada por México ante la crisis energética que padece.

López Beltrán continuó diciendo que "nada combate mejor una ideología que castigar directamente a la población civil. Una estrategia humanitaria impecable, sin duda", escribió en su cuenta de X junto a la noticia de Financial Times.

Detalles sobre el aumento de envíos de crudo a Cuba

El medio especializado en negocios y economía habló con Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo de Kpler, quien compartió que las importaciones de crudo venezolano a Cuba han caído y México emergió como el principal proveedor de crudo de la isla.

De acuerdo con la nota "Mexico risks Donald Trump´s ire with Cuban oil shipments" (México arriesga la ira de Trump con los envíos de petróleo cubano), el país gobernador por Claudia Sheinbaum envía un promedio de 12,284 barriles de petróleo por día (bpd), lo que equivale a un 44% de las importaciones totales de Cuba y un aumento de 56% en sus envíos de 2024.

En contraste, Financial Times da cuenta de que Venezuela solo exportó 9,528 barriles por día, equivalente al 34% de las importaciones totales en Cuba.

Reacciones de José Ramón López Beltrán sobre la situación

La noticia se da en un contexto en que el presidente Donald Trump intervino en territorio venezolano el pasado sábado 3 de enero y capturó al presidente Nicolás Maduro. Además, la tarde de este 6 de enero anunció que Venezuela suministrará petróleo a EU y el dinero de la venta será administrado por el mismo Trump para "garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".