Ante freno a su reforma electoral, AMLO se resigna y anuncia envío de nueva iniciativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por perdida la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados porque, dijo, la oposición, para quienes pidió aplausos, ya resolvió: "El INE no se toca".

Aún con la posible aprobación de leyes secundarias, consideró que esta propuesta no viola la Constitución e incluso es muy probable que la oposición acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahí se determinará la constitucionalidad de las modificaciones en leyes.

"Sí hay formas de hacerlo, lo tengo bien analizado, los constitucionalistas y además existe la corte que no son como eran antes, empleados del ejecutivo. Los ministros son libres", dijo.

Reconoció que con la reforma a leyes en materia electoral se puede lograr "muy poco" y enseguida ironizó con los aplausos para los legisladores.

No podemos quitar o reducir el número de plurinominales, ¡aplausos para el bloque conservador, va a seguir habiendo 500 diputados (...) Esto por la defensa al INE, ¡aplausos!".

"¡Aplauso! No se le puede quitar dinero a los partidos. ¡Aplausos Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo".

"Y él aplauso más fuerte: van a votar en contra de lo que quiere la mayoría del pueblo, ese el aplauso más fuerte porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y político.

HACE SUGERENCIA A OPOSICIÓN

El mandatario también sugirió renovarse a la oposición, "aún con sus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas. Deberían de contratar asesores buenos, los timan. Imagínense de político Claudio X. González, si la política es un noble oficio".

El presidente dijo que busca que con esta propuesta de modificaciones no se viole la Constitución, para proteger, por ejemplo, que no se compren los votos.

"Este bloque tiene mucho dinero y no aceptan que no es lo mismo el voto de un campesino que el de un potentado, que eso es la democracia, antes como todo era formal podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas, materiales de construcción y dinero en efectivo", señaló.

El presidente insistió en que los integrantes de ese bloque se sienten superiores y que la democracia es cuando ellos mandan y dominan, además de que buscan seguir controlando el presupuesto.

"En la iniciativa de ley que queremos es que el voto y las elecciones sean libres, limpias, y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia".

Confió en que los cambios a leyes, estén antes del siguiente periodo ordinario porque solo se requiere la mitad más uno.