Investigación en curso por envenenamiento de perros en Mérida

La crueldad en contra de los animales está imparable en Yucatán, pues ahora se registró el envenenamiento de nueve perros, que vivían con su dueño en un predio del centro de Mérida.

Los primeros reportes indican que, alrededor de la 11 de anoche del viernes, un vecino que habita un predio en la calle 77 por 40 y 42, encontró sin vida a sus nueve perros mestizos en la terraza de su casa.

Señaló que halló a sus canes con espuma en el hocico, por lo que asegura que fueron envenenados.

Otro vecino relató que escuchó ladrar a los perritos con mucha insistencia, pero no le dio mucha importancia hasta que se descubrió la lamentable escena.

El propietario pidió ayuda al número de emergencias, por lo que arribaron al predio personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI), que se encargaron de levantar los cuerpos para realizar las autopsias e iniciar las investigaciones.

El hecho generó alarma entre los vecinos, los cuales temen por la vida de sus mascotas, ya que algunos los dejan en sus terrazas para pasar la noche o durante el día cuando salen a trabajar.