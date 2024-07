"Era mi cliente, me sorprendió que lo mataran"

COACALCO, Méx.- "Escuché varios balazos y me metí rápido a mi negocio, una familia que iba pasando también se metió y después escuchamos gritos y luego mucho movimiento de policías", contó uno de los comerciantes de la avenida Agua, en la colonia Los Acuales, en el municipio mexicano de Coacalco donde ayer asesinaron a Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Por la mañana hubo presencia de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes continúan con las indagatorias para esclarecer el homicidio.

La comunidad está consternada por lo que ocurrió, aunque dicen que están acostumbrados a los hechos de violencia.

"Yo he escuchado balaceras muchas veces, pero nunca me había tocado ver que mataran a alguien frente a mí prácticamente, eso sí me causó temor", contó otro de los residentes del barrio coacalquense.

Este lunes las actividades se reanudaron de manera normal luego de un domingo con mucha presencia de elementos de corporaciones de los tres niveles que acudieron a la escena del ataque del comisario capitalino.

Ayer frente a una pollería, donde llegó a comprar Milton Morales, fue baleado por un sujeto y perdió la vida en ese lugar.

Ese negocio reanudó sus actividades este lunes y todos los habitantes que pasan murmuran entre sí por lo que ocurrió ayer.

"A mí me compró varias veces el señor al que mataron, vi su foto en las noticas y supe que se trataba de él. Yo ayer no trabajé, no puse mi puesto, pero él era mi cliente. Cuando venía a comprar llegaba acompañado de otros hombres, eran civiles, yo no sabía que era policía, entonces sí me sorprendió al enterarme que lo mataron", narró otro de los comerciantes.

Los residentes están preocupados por la salud de un vecino al que lo conocen por "El abuelo", quien resultó herido en el atentado de ayer.

"Todos la conocemos, es un señor que anda aquí en el barrio, platica con todos y ayer estaba con los de la pollería y le tocó una bala, pero no nos explicamos cómo fue porque en un video que vimos sólo se ve cuando le disparan al otro señor. El vecino herido vive sólo aquí, no tiene familia o si la tiene vive lejos", comentó otro de los habitantes.

En la zona donde se presentó el ataque hay instaladas varias videocámaras de los negocios, además de las del C5 de la Policía Estatal y esas imágenes son las que revisarán las autoridades ministeriales para tratar de identificar al autor material del homicidio y a sus presuntos cómplices.