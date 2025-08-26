Julio César Chávez Jr. de regreso a los entrenamientos

El boxeador Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos apenas un día después de haber abandonado una cárcel federal en Hermosillo, Sonora, donde ingresó luego de ser deportado de Estados Unidos el pasado lunes.

La cuenta de Instagram del gimnasio Coliseo Boxing Club, ubicado en la capital sonorense, compartió una grabación de Chávez Carrasco dentro de sus instalaciones en la que golpea unos sacos de box.

"Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada", escribió el gimnasio en la publicación.

En un fallo contrario a las normas vigentes, el pasado sábado un Juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Jr. por delincuencia organizada y, a pesar de que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para ese delito, le concedió llevar su proceso en libertad provisional y solo impuso la prohibición de salir del país y no acercarse a los testigos.

El juzgador tampoco le impuso la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares, ya que estimó que el hecho de que el pugilista vaya a firmar implicaría que lo acosen los medios de comunicación y lo desacrediten.

El juzgador le fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, temporalidad en que la defensa y la FGR reunirán sus respectivos datos de prueba.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, señalado de formar parte de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, fue deportado el pasado lunes al País y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).