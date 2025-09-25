Noticias

Detienen a 38 ligados a La Luz del Mundo

Guardia secreta relacionada con La Luz del Mundo detenida en Michoacán por autoridades.
  • Por: Agencia Reforma
  • 25 / Septiembre / 2025 -
Elementos del Ejército y de las Guardias Civil y Nacional detuvieron a 38 hombres, uno de ellos estadounidense, ligados a La Luz del Mundo de Naasón Joaquín García, que realizaban actividades de entrenamiento en un predio serrano del municipio de Vista Hermosa, Michoacán, a unos kilómetros de los límites con Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, en el lugar los uniformados aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros, 19 réplicas de fusiles de asalto, cuchillos tipo militar, equipo táctico, radios de comunicación y un simulador de artefacto explosivo.

Los detenidos, que se identificaron como parte del grupo “Jahzer”, una guardia secreta de la iglesia de Joaquín García, vestían ropa negra de tipo militar y realizaban prácticas de instrucción táctica.

Según sus declaraciones, el entrenamiento tenía como finalidad proteger templos, líderes y eventos masivos de la congregación, versión que aún está en investigación.

“En el lugar, se confirmó la presencia de 38 hombres realizando entrenamiento táctico operativo y en portación de una pistola calibre 9 milímetros, 19 réplicas de armas de fuego, así como cuchillos, navajas, equipo táctico y de radiocomunicación; además, se localizó un camión de pasajeros marca Mercedes Benz”, detalló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

