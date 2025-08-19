Podrán usar fusiles policías de Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó a la Policía Estatal de Sinaloa portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y también le entregó vehículos blindados de los utilizados por el Ejército, informó el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla.

Al encabezar en Culiacán la ceremonia de entrega de 100 patrullas a la corporación, el General de División aseguró que el Ejército, a través de la Guardia Nacional, también se hará cargo del reclutamiento de 150 elementos que serán sometidos a un rigoroso examen de control de confianza.

“Por lo que se refiere al apoyo a autoridades estatales encargadas de la seguridad pública, las acciones más relevantes son la ocupación de cargos de mando y dirección en las estructuras de seguridad pública, el reforzamiento a la Policía Estatal con elementos de fuerzas especiales, armamento, material, equipo y vehículos blindados”, explicó.

“(También) la autorización para que en la licencia oficial colectiva se incluya armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la evaluación de personal de la Policía Estatal en el Centro de Control y Confianza de la Guardia Nacional, la instalación de cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán operados por personal militar”.

La orden se da a más de un año que la entidad es el escenario de la narcoguerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, ambos grupos del Cártel de Sinaloa (CDS).

Trevilla no detalló el tipo de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que será permitido usar a los agentes estatales.

Sobre ello, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva para el Ejército y la Armada el uso de rifles de asalto y ametralladoras, entre otros.

Los seis vehículos blindados entregados por el Ejército son tipo “Ocelotl”, automotores multipropósito, adecuados para transporte de personal, reconocimiento, patrullaje disuasivo, escolta armada y tareas logísticas, capaces de resistir impactos de impactos de alto calibre y de explosivos.

En el caso del reclutamiento de los nuevos agentes, aseguró Trevilla, los aspirantes serán sometidos a rigurosas evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas, axiológicas y de control de confianza, los que una vez aprobados serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se entregaron 100 patrullas que se destinarán para vigilar principalmente Culiacán.