Senado dona despensas y víveres a damnificados por lluvias

En las próximas horas, el Senado de la República entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 10 tráileres con víveres para los damnificados de las lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, recibidos en su centro de acopio, anunció la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

En entrevista, la legisladora informó que, además, la próxima semana se hará la entrega a la Sedena de 80 mil despensas. Dijo que, de los 10 tráileres, seis se entregarán este jueves en el Campo Militar número 1 y los cuatro restantes en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.

Por otra parte, confirmó el acuerdo para que cada senadora o senador done el equivalente a una quincena de su salario, es decir alrededor de 65,850 pesos.