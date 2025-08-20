Gobernadora del Estado de México premia a Defensores Ambientales

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó la entrega -por primera vez- de 18 reconocimientos a personas defensoras ambientales en 16 categorías.

El fin de la convocatoria fue enaltecer la labor, esfuerzo, compromiso, logros y las acciones ejemplares de las y los Defensores Ambientales, que contribuyen a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, fomentan el bienestar de los seres sintientes y, promueven la justicia ambiental en la entidad.

Las personas interesadas se pudieron postular en 16 categorías entre las que se contempló a hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, personas indígenas, científicos, académicos, asociaciones civiles y guardabosques.

Son historias de personas que han dedicado más años y años a proteger un bosque, un río o una especie en peligro de extinción, o simplemente en educar a sus comunidades en el respeto a la naturaleza, para nosotros ustedes son verdaderos héroes y heroínas de nuestro tiempo comentó la mandataria.

Recordó que desde el primer día de su administración aseguró que el medio ambiente sería una prioridad, lo cual se ha cumplido al elevar los derechos de la naturaleza a rango constitucional, siendo la naturaleza y la biodiversidad sujetos de derecho, y también se ha impulsado un plan de reforestación ambicioso para conservar y restaurar bosques.

Por otro lado, dijo, se puso en marcha el Decálogo Contra el Maltrato Animal que se reforzó con acciones de protección de especies y la reducción de la incidencia de incendios forestales.

Galardonados

Las personas galardonadas fueron:

Lourdes Vargas Ramírez

José Luis Bailón Becerril

Adolfo Pineda Valdés

Erika Adriana Reyes Velázquez

Nayelli Rodríguez Bruno

Luis Enrique Pacheco Carlos

Alejandra Sánchez García

Edna Fabiola Valdés Hernández

Asociación civil Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl y Sierra de Guadalupe

Florencio López Arriaga

Alfredo Ocampo Hernández

Elizabeth Teresita Romero Guzmán

Francisco Javier Perea Alonso

Javier Lizardi Hernández

José Mejía Cirilo

Emily Gisselle Quintero Sánchez

Ángel Eduardo Valdés Rangel.