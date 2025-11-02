SEP lanza iniciativa "Ver para soñar"; entregará 2 millones de lentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que puso en marcha la iniciativa Ver para soñar, que contempla la entrega de dos millones de lentes a niñas y niños, ello luego de los resultados obtenidos a través de las Jornadas de Salud y en el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, donde se detectó que cuatro de cada diez alumnas y alumnos de educación primaria presentan problemas de agudeza visual.

¿Qué propone la iniciativa Ver para soñar?

A través de un comunicado, indicó que mediante esta iniciativa se entregarán de manera gratuita dos millones de lentes a estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el país con diagnóstico de problemas visuales durante el ciclo escolar 2025-2026. En ese sentido, la dependencia afirmó que con la entrega de estos lentes se cubrirá prácticamente la totalidad de niñas y niños que los requieren, para que su desempeño académico no se vea afectado por limitaciones visuales.

¿Cómo pueden acceder a los lentes gratuitos?

Por ello, exhortó a madres, padres y familias que ya recibieron el Informe de Resultados de la evaluación de salud de sus hijas e hijos —donde se indica la detección de problemas de agudeza visual— a acudir a una clínica para una segunda valoración con un optometrista y, en caso necesario, recibir los lentes de manera gratuita. La dependencia añadió que, con la entrega de lentes a estudiantes de primaria, se eliminan barreras que afectan el aprendizaje y se promueve la equidad educativa, "porque ningún niño o niña debe quedarse atrás por esta causa".

"Nadie se enferma solo, nadie se cura solo. La salud es un hecho social. Por ello, juntas y juntos construimos las condiciones para que las nuevas generaciones crezcan plenas, en igualdad, conscientes de su realidad y, sobre todo, sanas y felices", señaló.