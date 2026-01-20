Sheinbaum alista revisión de propuesta sobre entrega de agua a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes sostendrá una reunión para definir los detalles sobre la entrega de agua a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado de 1944, sin adelantar aún el volumen o porcentaje que se enviará.

¿Qué se discutirá en la reunión sobre agua?

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre si ya existe una definición concreta respecto a la cantidad de agua que México entregará al país vecino. En respuesta, señaló que el tema sigue en análisis y que será abordado en una reunión de alto nivel. "Hoy tengo una reunión, ya se reunieron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) con Conagua e incluso con los gobernadores de los estados y hoy me van a presentar la propuesta. Entonces, si gustan mañana platicamos sobre eso", expresó.

Detalles sobre la entrega de agua a Estados Unidos

Sheinbaum explicó que previamente se han realizado encuentros entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y autoridades estatales involucradas, como parte del proceso de evaluación técnica y política para cumplir con el acuerdo binacional, en un contexto marcado por la escasez hídrica en diversas regiones del país.

Impacto de la escasez hídrica en la decisión

La Presidenta subrayó que será hasta conocer la propuesta final cuando se pueda informar con precisión sobre los términos de la entrega, por lo que pidió esperar a la presentación oficial de los resultados de la reunión.