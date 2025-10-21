Noroña y Melgar se atacan en redes

Un nuevo enfrentamiento político dentro de la 4T estalló este lunes entre los senadores Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quienes intercambiaron descalificaciones y señalamientos en redes sociales sobre presuntos lujos, manejo de recursos públicos y vínculos empresariales.

El senador Melgar lanzó un mensaje directo contra Fernández Noroña, a quien llamó "gusano hipócrita y misógino", y lo retó a explicar públicamente cómo costea su lujoso estilo de vida.

"Deja de arrastrarte como gusano hipócrita y misógino, @fernandeznorona. Da la cara y explica cómo pagas tus lujos y vuelos privados.

"Responde a los comuneros de Tepoztlán por el despojo de sus tierras y pídeles perdón por ser un legislador abusivo, ratero y mentiroso", escribió el legislador verde ecologista.

El senador chiapaneco también acusó a su colega morenista de carecer de transparencia en sus ingresos y lo instó a publicar sus declaraciones patrimonial y fiscal.