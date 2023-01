Reportan un muerto y 18 lesionados tras enfrentamientos en Sinaloa

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que desconocía que se estuviera planeando el operativo que llevaría a la captura del hijo del "Chapo" Guzmán.

Señaló que después de hora y media de iniciar el operativo no estuvo enterado de estas acciones.

En el transcurso de la mañana el mandatario estatal llamó a la población a no salir y no bajar la guardia, "no vayan a la calle y no saquen sus carros porque hay gente armada, pueden quitarles los carros y hacer barricadas".