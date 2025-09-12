Por violencia, 200 personas han dejado sus hogares en Tepuche

En la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, militares mantuvieron un enfrentamiento con civiles armados que usaron drones. En los hechos, se reportó la muerte de dos civiles a raíz de los hechos de violencia que se han presentado en varios poblados. 200 personas abandonaron sus hogares y buscaron refugio con familiares. Las autoridades federales y estatales fueron alertadas de balaceras en varios poblados, entre ellos Caminaguato. Al ser desplazado un convoy del Ejército, estos fueron atacados con armas automáticas y drones, logrando repeler la agresión. Según los datos aportados, las autoridades federales y estatales controlaron la situación al abatir a dos miembros de los grupos civiles que disputan esa zona con continuos enfrentamientos, lo que ha provocado el desplazamiento de 200 personas a la capital del estado, donde buscaron refugio con familiares. El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, comentó que no se localizó ninguna persona muerta, como en forma inicial le reportaron a las líneas de emergencia. Lo que sucedió es que personal del Ejército que fue desplazado a la sindicatura de Tepuche fue blanco de un ataque armado. Dio a conocer que se tiene un registro de doscientas personas que han abandonado sus hogares por la situación de inseguridad que se presenta, donde grupos en pugna por el control del territorio usan drones, varios de estos equipos para ahuyentar a los pobladores. El ejecutivo estatal comentó que en el Gabinete de Seguridad se tienen focalizados los problemas de la violencia en tres comunidades del norte de Culiacán, entre ellas Caminaguato.