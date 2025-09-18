Seis personas resultan heridas por fuego cruzado en Navolato, Sinaloa

En la carretera "La 20", en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se reportó un enfrentamiento armado entre grupos rivales. En estos hechos, seis personas, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, miembros de una familia, resultaron heridos, presuntamente al quedar en medio de un fuego cruzado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solo dio a conocer que la situación ya está controlada por las fuerzas federales, estatales y municipales que respondieron a un reporte de continuas detonaciones de armas de fuego. Sin dar mayores detalles de los sucesos en dicha sindicatura, las autoridades de seguridad pública alertaron a los ciudadanos que viven en esa zona sobre la situación que se presentó, aun cuando ya está controlada esa zona de disputa. Los datos que se conocen sobre esta nueva confrontación indican que seis miembros de una familia que circulaba por la carretera "La Veinte" quedaron en medio del fuego cruzado, por lo que varios de ellos presentaron lesiones leves por esquirlas. Se sabe que en uno de los hospitales fue atendido un hombre de 31 años de edad con una herida de bala en la rodilla, y su hijo de tres años fue atendido por una lesión en el brazo por esquirlas. Luis Fernando, de 25 años de edad, fue ingresado al hospital de Villa Juárez con heridas de bala, por lo que se le brindó la atención necesaria, mientras las autoridades de seguridad iniciaron la búsqueda de los responsables.