Enfermera cuenta cómo es vivir enfrentando al Covid

Los dos años de pandemia han sido un vaivén de buenas y malas.

Buenas, porque dejó un laboratorio para comenzar a trabajar en el Seguro Social. De malas, porque vio morir a decenas, mientras debía modificar su vida personal y las técnicas en enfermería. La asignaron al Centro Médico de Occidente en la primera ola. Entonces, dijo, había incredulidad por los pocos casos, pero la curva se disparó y comenzó la etapa más dura.

Tuvo que cambiar de residencia para proteger a sus padres del contagio. La higiene era extrema antes, durante y al salir de turno. También hubo dificultades por los ataques hacia personal médico. Ella no fue víctima, pero vio a muchos compañeros llegar con el uniforme manchado de cloro o café.

La peor fue la segunda ola, que empezó en diciembre de 2020. Entonces trabajaba en la guardia nocturna de la Clínica 110. Registraban hasta 60 fallecidos en una noche, las camas se saturaron y debían intubar a decenas. "Nunca imaginé que iba a ser parte de la línea de batalla", comentó. Metida en un traje hermético, era difícil vencer las ganas de comer e ir al baño, aguantarse la sed... no caer en ansiedad.

"Un paciente me decía: 'tengo sed, ¿me das agua?', y me daban muchas ganas de tomar, pero te tienes que aguantar porque no te puedes tocar", relató. A las labores médicas se añadían atenciones personales para enfermos en aislamiento. Les leían cartas, les ayudaban con videollamadas y hasta idearon plastificar sus teléfonos para prestárselos y evitar contagios.

Sin darse cuenta, estaban ayudándoles a despedirse de sus familiares. También hubo finales felices. "Había una paciente intubada en el anexo de positivos, de repente no la vi. Pasaron los días, me fui al anexo de negativos y me di cuenta que salió del Covid, que le habían retirado el tubo y que estaba bien.

Fue la primera paciente que conocí que salió", detalló. Lizeth está ahora en la Clínica 14 del IMSS. Reconoce que, si bien hay menos casos y mejoró la atención hospitalaria, el coronavirus se quedará y es necesario mantener la prevención. "El virus llegó para quedarse, ya no se va a ir, entonces tenemos que aprender a vivir con el virus, pero realmente a tomar todas las medidas necesarias. "Si no crees en el Covid, respeta, porque yo sí quiero llegar a mi casa y yo no quiero contagiar a mi familia", expresó.