México acelera transición energética

México cuenta con infraestructura y conocimiento suficiente para impulsar proyectos de energías renovables, pero la vinculación entre gobierno, industria y academia es clave para lograr cambios sustanciales en el país, afirmó Miguel Robles Pérez, director del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM.

Durante su participación en el Latín America C&I Greenovation Summit 2025, en Cancún, Quintana Roo, Robles Pérez destacó que el objetivo del instituto es generar conocimiento específico que acelere la transición energética y fortalezca la matriz de generación del país. "Queremos insertarnos en el conocimiento para la transición, generar temas específicos que permitan acelerar los procesos que necesitamos que se aceleren", señaló.

¿Cuál es la situación actual de las energías renovables en México?

El especialista aseguró que la adopción de energías limpias en México muestra un crecimiento sistemático, impulsado tanto por iniciativas del sector público como privado. "Es como si, independientemente de lo que nosotros deseamos, las cosas se mueven de todas maneras. Y eso es muy importante porque el crecimiento es sostenido y con tendencias a ir cada vez más rápido", apuntó.

México cuenta actualmente con centrales termosolares, eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas que abastecen distintos sectores de la población de manera sustentable. Este desarrollo ha permitido avanzar hacia una matriz energética más diversificada y menos dependiente de combustibles fósiles.

¿Qué nuevas alternativas se están implementando?

Además, la industria está implementando nuevas alternativas de generación distribuida, que incluyen paneles solares térmicos, baterías y generadores eléctricos, buscando eficiencia y mejores resultados en la producción de energía limpia. Robles Pérez concluyó que esta colaboración integral es fundamental para consolidar la transición energética en el país.