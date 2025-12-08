Deudas limitan créditos en las Fuerzas Armadas

El endeudamiento y la limitada capacidad de pago afectan de manera significativa al personal de las Fuerzas Armadas, impidiéndole acceder a un mayor número de productos y servicios financieros, advirtió el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).

De acuerdo con un diagnóstico dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existe un sector del personal militar que presenta una carga considerable de deuda, lo que reduce su posibilidad de contratar nuevos créditos y compromete su estabilidad financiera.

Impacto del endeudamiento en el personal militar

Al cierre de 2024, la cartera de crédito de Banjercito ascendió a 49 mil 98 millones de pesos, de los cuales 59.79% correspondió al personal de tropa, integrado por soldados, cabos y sargentos, quienes registran los mayores niveles de morosidad, con una tasa de 1.88%.

El reporte señala que este personal enfrenta mayores restricciones debido a su jerarquía y antigüedad, además de factores como pensiones alimenticias o reportes negativos en el buró de crédito, lo que limita su acceso a financiamientos de mayor monto.

Acciones de Banjercito para mejorar la situación financiera

En contraste, los elementos de rangos superiores cuentan con una mayor facilidad para obtener créditos, principalmente hipotecarios, ya que tienen mejores ingresos y una mayor capacidad de pago, lo que les permite acceder a condiciones más favorables.

Las Fuerzas Armadas están integradas por más de 506 mil elementos, considerando personal activo, retirados y pensionistas; de ese total, 374 mil 515 cuentan con algún tipo de crédito, lo que representa una cobertura de 73.9%, según datos oficiales.

Diferencias en acceso a créditos entre rangos militares

Ante este panorama, Banjercito identificó la necesidad de fortalecer la educación financiera, ampliar la inclusión bancaria y mejorar sus productos crediticios, como la extensión de plazos hipotecarios, con el objetivo de reducir las cargas mensuales y mejorar la estabilidad económica del personal militar.