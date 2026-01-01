Coparmex alerta sobre endeudamiento tras fiestas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que hasta el 70% de las personas presentan afectaciones en su economía personal y familiar a raíz de la cuesta de enero, fenómeno que refleja la presión financiera global tras las fiestas decembrinas y que en México se traduce en un endeudamiento creciente.

¿Cómo afecta la cuesta de enero a la economía familiar?

Según un estudio de mercado de la Coparmex CDMX, muchas personas financian los gastos de diciembre con nuevas deudas, desde préstamos bancarios hasta el uso indiscriminado de tarjetas de crédito. El patrón se refleja también a nivel global, donde economías emergentes enfrentan aumentos en transacciones de consumo y presión sobre la liquidez familiar tras la temporada navideña.

En la Ciudad de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que en diciembre pasado las transacciones en terminales punto de venta aumentaron 27.8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tendencia de consumo y endeudamiento contrasta con la necesidad de estabilidad económica y ahorro que recomienda la Coparmex.

Acciones de Coparmex para enfrentar el endeudamiento

Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, insistió en la importancia de educar financieramente a la población y coordinar esfuerzos entre sectores público y privado para reducir los impactos de la cuesta de enero. “El sobreendeudamiento puede comprometer los primeros meses del año, por lo que es fundamental planear gastos y priorizar el ahorro”, destacó.