Ricardo Anaya alerta sobre posible quiebra por deuda pública en México

El líder del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que el costo financiero de la deuda pública previsto para 2026, del orden de 1.6 billones de pesos, llevará a la quiebra del País.

"Morena está llevando a México a un endeudamiento brutal e insostenible. En 2026, el servicio de la deuda -lo que se paga sólo de intereses, como el pago mínimo de una tarjeta de crédito- es el mayor monto en 35 años.

"A este ritmo van a quebrar al País, porque no se está pidiendo prestado para invertir en crecimiento, sino para cubrir intereses y parches, y cuando llegue la factura, no habrá dinero para programas sociales, medicinas, educación ni seguridad", dijo en entrevista.





La senadora Alejandra Barrales (MC) estimó que el endeudamiento proyectado por Hacienda para 2026 terminará por asfixiar a la clase media. "El problema aquí es que este endeudamiento no tiene nada que ver con un crecimiento económico".