‘No se calienten’, dice Salgado Macedonio

Tras no descartarse y por el contrario, afirmar que “vamos muy bien”, el senador Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a las y los aspirantes a la gubernatura de Guerrero a serenarse, no andar de “calenturientos” y no adelantar los tiempos electorales.

El legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, criticó a quienes despilfarran recursos en la promoción de sus aspiraciones políticas y les recordó que será hasta finales de 2026, la dirigencia de Morena aplicará una encuesta para saber a quién respalda el pueblo para ser su candidata o candidata a la gubernatura del estado para el sexenio 2027-2033.

“Porque el pueblo es el soberano, lo decía siempre (el expresidente) Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es el que manda, entonces cuando el pueblo es el que manda se respeta el sentimiento del pueblo, así que yo considero que vamos muy bien, porque será el pueblo el que determine y el que decida todo lo que tiene que ver para el próximo y el otro próximo año, no es el próximo, hasta el otro.

“Entonces yo digo que no se calienten, porque los que se andan calentando se pueden desvielar, porque andan muy adelantaditos, pero sí pueden levantar la mano y decir ‘quiero’, decir ‘voy’, pero para todo hay tiempos, acuérdense entonces, hay tiempos, entonces en su momento y en su tiempo, ahorita todos los que andan calientes o calenturientos, ¿qué les digo?, bájenle tantito, porque ahorita no es tiempo, no es momento, hay que esperarse, hay que serenarse”, recalcó durante una transmisión en vivo en las redes sociales.

El senador Salgado Macedonio exhortó a los políticos de Morena que buscan suceder en el cargo a la gobernadora Evelyn Salgado a que trabajen en favor del pueblo de Guerrero y del partido en el poder.

“Al final de cuentas, ya lo dijeron en Morena, en el último trimestre del 2026 se va a mandar a hacer una encuesta y ahí le van a preguntar al pueblo, ¿quién quieren que sea su candidato o su candidata?