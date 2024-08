Termina el encuentro de transición Claudia-AMLO

Al salir de la reunión, Sheinbaum no dio detalles de cómo transcurrió ésta.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de más de dos horas de reunión en Palacio Nacional, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, salió del recinto histórico alrededor de las 19:30 horas.

Durante la reunión en Palacio Nacional, la morenista analizó junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el cierre del año 2024.

Minutos antes de que Sheinbaum saliera de Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, abandonó el recinto.

Al salir de la reunión, Sheinbaum no dio detalles de cómo transcurrió ésta, sin embargo, días antes aseguró que ha venido trabajando con la Secretaría de Hacienda el cierre de 2024.

La Presidenta electa, igualmente, destacó que ha trabajado sobre la planeación del 2025 en materia de ingresos y en egresos.

Sheinbaum estará presente mañana en la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, en un hotel ubicado al sur de la Ciudad de México.

Presentará Sheinbaum nueva reforma electoral

El próximo coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, designado este martes durante la reunión plenaria de los diputados electos para la 66 Legislatura, aseguró que se desechará la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y se presentará una nueva propuesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en el próximo periodo de sesiones.

"La presidenta electa ha considerado que requiere de un mayor análisis, reflexión, la reforma electoral, porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino [que] vamos a esperar un mejor momento. El hecho de que no se discuta en este periodo, hasta el 29 de agosto, quiere decir que automáticamente queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral, tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones", dijo en conferencia de prensa.

Y reiteró que se iniciará la discusión de la reforma judicial el 1 de septiembre, pero no será aprobada ese día, para darle publicidad al dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 26 de agosto.

El actual coordinador de la bancada guinda en el Senado dijo que, a petición de Claudia Sheinbaum, los diputados electos cuidarán toda la etapa procesal para evitar violar la ley.

"Quiere decir que ese día [1 de septiembre], en una sesión distinta, puede iniciar todo el proceso legislativo, y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplio el debate", explicó.

Por su parte, el actual vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, aseguró que el pleno de la Cámara de Diputados podría discutir la reforma al Poder Judicial el próximo 3 de septiembre y no el 1 de septiembre, una vez que se inicie la siguiente legislatura.