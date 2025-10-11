Reúnen en Mérida a 300 artesanos

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Secretaría de Cultura (SC), anunció la edición de “Original Yucatán”, del 13 al 16 de octubre, en donde se contará con la participación de 300 artesanas y artesanos de todo el país, y que lo convertirá, afirmó, en el mercado de arte popular más grande de América Latina.

“Original “ es un programa de la Secretaría de Cultura que busca transformar la visión sobre el trabajo de las comunidades artesanas al promover la dignidad y el comercio justo para las y los creadores del país. Se compone de un programa formativo con capacitación permanente, foros y encuentros entre artesanos, además de Encuentros de Arte Tradicional Mexicano.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la subsecretaria detalló que esta edición de Original se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, del 13 al 16 de octubre, de 11:00 a 22:00 horas.