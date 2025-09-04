Fuerte lluvia torrencial causa estragos en Yucatán

Una lluvia torrencial cayó este mediodía sobre la ciudad, la cual provocó encharcamientos severos, principalmente en el centro de la ciudad y apagones en diferentes colonias de la capital yucateca.

Debido a la fuerte precipitación, varias zonas de colonias del norte de la urbe, como Chuburná, Juan B. Sosa, Itzimná y el fraccionamiento Francisco de Montejo registraron la suspensión de la energía eléctrica.

En el centro de la ciudad, el aguacero tomó por sorpresa a las personas que se encontraban en esa zona, además de que las calles quedaron inundadas, lo que dificultó el tránsito vehicular y el paso de los peatones, que tuvieron que refugiarse en los comercios.

También, se reportaron accidentes viales por el pavimento mojado, uno de ellos ocurrió en la calle 55 de la colonia San Antonio Cucul, al norte de la ciudad, donde una el conductor de una camioneta Honda Pilot se impactó contra una camioneta Estaquitas, donde viajaban tres jardineros, la cual se fue a impactar contra un muro de piedras.

En otro percance, un automóvil salió de la carpeta asfáltica a la altura de City Center, siempre en el norte de la capital yucateca. Por suerte en ambos percances no se reportaron lesionados.