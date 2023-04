Asciende a 150 mil pesos rescate de yeguas en Tonalá

"Muchísima gente nos ha ayudado, pero los gastos han sido abismales. Ahorita, diario hasta que estén ahí, fácilmente son tres, cuatro mil pesos al día entre todas, pero no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí (clínica veterinaria), dependiendo de cómo vayan respondiendo al tratamiento", planteó la activista.

El rescate se dio en un predio en la colonia Loma Real, Tonalá, el 1 de abril, luego de activistas y vecinos se movilizaran con el Ayuntamiento para realizar el rescate de las yeguas que fueron abandonadas sin acceso a agua ni comida, lo que las tenía en un estado de desnutrición, debilidad y otras condiciones graves.

De estas, cinco han fallecido como resultado de las serias afectaciones a su salud, pero el resto permanece en observación y tratamiento en la clínica Ecovet, donde las activistas de Cuacolandia AC y otras asociaciones que sus redes sociales facilitan vías para recibir apoyo económico o en especie, esperan que se les entregue en custodia por parte del Municipio.

"Hay una denuncia formal en la Fiscalía, hay una carpeta de investigación iniciada desde el momento en que nosotras decidimos iniciar el caso. Queremos que se haga valer la ley, hasta tres años de cárcel, las leyes de protección animal existen, que las hagan valer y (el dueño de las yeguas) pague", planteó la activista.

"Que no se obstaculice la justicia, no sean tibios con maltratadores de animales, es agonizante dejar animales morir de inanición, sería un acto arbitrario que le regresaran las yeguas al dueño, quiero imaginar que no lo van a hacer y van a dejarnos trabajar con ellas".