Escasea el hielo en tienditas de la ZMG

GUADALAJARA, Jalisco

"Hace como un mes, aproximadamente empezó a haber desabasto, de hecho el refrigerador lo apagaba y mi proveedor me surtió hace como 20 días, se acabó el hielo y duré como 10 días sin hielo", menciona Enrique Rocha, dueño del Minisúper Cubilete.





Como solución al desabasto, Rocha consiguió el contacto de otro proveedor, quien el sábado pasado le surtió 44 bolsas, siendo toda la capacidad de su refrigerador, dos horas y media después ya no tenía producto.

"Mi proveedor habitual me habló el domingo en la mañana que me podía surtir 25 bolsas, que tenía 200 bolsas en ruta, me surtieron y al final me dejó 30, se me acabaron el mismo lunes", explica.





El dueño de la tiendita menciona que normalmente, cuando no existía el desabasto, los hielos se vendían entre una semana y media a dos, además de que actualmente sólo se están produciendo bolsas de cinco kilos, y la demanda del producto es frecuente.

"Muchos cuando no hay sí se quejan que no hay en ningún lado, y pues del sábado para acá he podido cubrir la demanda y sólo así, antes se llevaban una bolsa, ahora se llevan de dos a tres bolsas en sus compras", concluye.

Este desabasto lo sufren también tiendas de conveniencia de la zona, donde una sucursal de Oxxo ubicada en Avenida Tepeyac tenía únicamente nueve bolsas de hielo, apenas les habían surtido el día lunes, la empleada mencionó que no sabían cuándo volverían a surtirles.

En el caso del Seven Eleven ubicado en la Glorieta Chapalita, sus dos refrigeradores de hielos se encuentran totalmente vacíos, a ellos les surtieron el jueves pasado, pero al igual que en Oxxo, no saben cuando volverán a tener el producto.

El fenómeno se replicó en tiendas más grandes como Soriana y WalMart de la misma zona, donde según los empleados tampoco saben cuándo podrán tener hielos, por su parte, un empleado de Club Ice que repartía hielos a restaurantes afirmó que la producción ha aumentado, pero el desabasto existe.

"Actualmente traemos mil 600 bolsas de cinco kilos, anteriormente eran mil 200, sí hay desabasto y el trabajo es más pesado ahora para poder cubrir la demanda, pero no sabemos cuándo se surtirá más", mencionó el chofer de un camión de la empresa Club Ice.