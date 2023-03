Hace UNAM enroque de abogado... en medio de caso Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO

Es la segunda ocasión en que el abogado Concha Cantú se desempeña en la oficina del Abogado General de la UNAM, pues lo hizo en calidad de asesor entre 1995 y 1996, en tiempos de José Sarukhan.

También se ha desempeñado como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE).

En la Sala Justo Sierra de la Rectoría, Graue dio la bienvenida a Concha Cantú y a Sánchez Castañeda agradeció su labor en esta casa de estudios.

"Como lo decía el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, la Oficina del Abogado General para cualquier estudiante de Derecho de esta universidad, es el puesto más increíble, más honroso, creo, que se puede imaginar soñar. Es un enorme orgullo y la más grande de las responsabilidades", expuso.

El recién nombrado, se dijo honrado por la confianza para ocupar el encargo y aseveró que buscará apoyar a todas las entidades que forman esta casa de estudios.

Trayectoria

Hugo Concha Cantú es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Relaciones Internacionales por The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University.

Ha sido investigador visitante del Centro de Estudios de México, Fundación Ortega y Gasset, en la Universidad Pompeu Fabre, Barcelona.

Entre los cargos que ha ocupado están: asesor del Procurador General de la República (1994); subdirector de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asesor del Abogado General de la UNAM (1995-1996); asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2000 y 2002); y consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo en 2000.

Además, estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, de abril a junio de 2008, y fue director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de octubre de 2005 a enero de 2010.