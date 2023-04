Presume SEMS inversión en infraestructura de preparatorias

GUADALAJARA, Jalisco

"Logramos invertir más para construir nuevas aulas, terminar obras que estaban sin terminar desde hace mucho tiempo, levantamos bardas perimetrales (...) estas condiciones combaten directamente la asimetría entre planteles, dignificando las condiciones de los que habían sido olvidados", resaltó César Antonio Barba Delgadillo, director del SEMS.

También destacó la implementación del programa "Mil Aulas", enfocado en dotar a los salones de recursos multimedia como conexión a internet, pizarrones inteligentes u otros insumos necesarios para la impartición de las clases.

Durante el año pasado 2 mil 34 aulas fueron rehabilitadas o construidas desde cero en este programa.

Barba Delgadillo resaltó que durante 2022 se contó con un fondo de 72 millones 500 mil pesos destinados a una estrategia de "presupuesto diferenciado", en el que los planteles con más carencias serían los más beneficiados.

"Seguimos en marcha para mejorar la infraestructura de todas nuestras escuelas (...) pero no son los recursos los parámetros que evalúan nuestro trabajo, sino las personas, que son quienes nos motivan para seguir avanzando", abundó el director del SEMS.

En su intervención, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció la presencia de las preparatorias de esta Casa de Estudios en todo el Estado y dijo que esto es lo que espera también de la educación superior.

"Hoy las presidencias municipales ya no piden prepas, piden campus universitarios, me piden licenciaturas en su municipio. Financieramente no veo que en menos de dos siglos podamos tener un campus en cada municipio pero lo que sí podemos es llegar a través del Sistema de Universidad Virtual, porque ese fue el espíritu con el que se creó, llegar a todos lados", dijo Villanueva.

En el informe estuvieron presentes José María "Chema" Martínez, coordinador de diputados de Morena; Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno; Mara Robles, diputada por Hagamos; y Daniel Espinoza Licón, titular del Supremo Tribunal de Justicia.