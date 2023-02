Aprueban reformas: queda elección de Fiscal en Congreso

MONTERREY, NL

En el dictamen, al que se le hicieron diversos ajustes mediante una reserva planteada por el panista Félix Rocha, también se establece que la Fiscalía General de Justicia será la única competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos, lo que implica dejar sin dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).

Como parte de la reserva votada e incluida en el dictamen, se le dan facultades del Congreso no sólo para designar, a propuesta del Ejecutivo, al Tesorero y al Secretario General de Gobierno, sino también al personal de segundo nivel de esas áreas.

"Son facultades del Congreso... Ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios Secretarios de Estado o a la totalidad del Gabinete", se incluyó en la fracción 54 del artículo 96.

En ese mismo artículo se contempla que el Congreso deberá expedir la Ley de Gobierno de Coalición Local.

"Expedir la Ley de Gobierno de Coalición Local, la cual contendrá las reglas mínimas para reglamentar la unión del partido en el Gobierno con uno o más partidos políticos cuya suma alcance una representación mayoritaria en el Congreso del Estado, convocados de manera expresa por el Gobernador del Estado o por los dirigentes partidistas, para elaborar y establecer el compromiso de impulsar conjuntamente un programa de gobierno compartido, el cual será sometido a la aprobación del Congreso del Estado.

"El Gobierno de Coalición adquiere una corresponsabilidad tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo ya que su programa será ejecutado por el gobierno coaligado que acuerden los partidos políticos que participen en la coalición y permanentemente evaluado por el Congreso del Estado".

Durante el debate, Héctor García, de Movimiento Ciudadano, dijo que la redacción del dictamen obliga a impugnarlo, porque prácticamente se busca eliminar al Poder Ejecutivo.

"Este dictamen no solamente ofende al más novato de los Diputados, es un mamotreto con múltiples inconsistencias, sin orden, lo que se busca es eliminar, desaparecer al Ejecutivo... estamos pisoteando la Constitución en lugar de defenderlo.

"Es una revoltura de conceptos, es un exceso legislativo que obliga a recurrirlo de cualquier manera... van al extremo de que si quitas al Fiscal por una falta grave, éste ahí se va a quedar hasta que no nombren a otro, eso es un absurdo, una aberración jurídica y yo no lo voy a votar en ningún sentido, no lo voy a votar... lo dejan también si termina su periodo y no se ha nombrado a su relevo".

El coordinador de la fracción emecista, Eduardo Gaona, insistió en que ese dictamen no es válido porque no se publicó la primera vuelta, contiene absurdos como el que se quieren reformar 27 artículos y en realidad hacen ajustes en lo general.

Agregó que "la madre de todas las batallas" es la Fiscalía.

Gaona dijo que en las reformas se faculta al Congreso para desaparecer a todo el Gabinete estatal mediante una "moción de censura", lo que es excesivo.

Incluso, acusó, si se concretaban esas reformas se estaría violentando la suspensión determinada por la Corte con relación al proceso de elección del Fiscal General de Justicia, pues ello implicaba alterar la norma constitucional.

"La consecuencia de violentar esa suspensión", añadió, "es que proceda la sanción por abuso de autoridad, que implica cárcel".

Iraís Reyes, también emecista, dijo que los legisladores del PAN y PRI estaban siendo "golosos" queriendo quedarse con todo lo que corresponde al Congreso.

Insistió en que el incluir una "moción de censura" es una figura de una república parlamentaria y no de una presidencialista.

"Esto atenta contra la facultad del Ejecutivo de elegir a su equipo, a su Gabinete... es un montón de situaciones irregulares adoptadas porque quieren quedarse con todos los Poderes", expresó.

"Es mucha borrachera de poder, es mucha glotonería de poder".

La emecista Sandra Pámanes dijo que ante un asunto tan vergonzante, siempre quedaría el recurrir a la Corte para darle reversa.

"Cayendo en todos los excesos que hemos venido señalando", añadió, "podríamos decir que ya nuestra Constitución no podría seguir siendo llamada Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con la propuesta que ustedes hacen habría que llamarla Constitución del Revanchismo Político para el Estado Sometido por el PRIAN de Nuevo León, así habría que llamarla".

Ningún legislador de otra bancada realizó comentarios ni a favor ni en contra de lo aprobado.