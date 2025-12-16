INE amplía vigencia de credenciales en Coahuila

La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ampliar la vigencia de las credenciales para votar de las y los ciudadanos de Coahuila que vencen el 31 de diciembre de 2025, para que puedan ser utilizadas hasta el 7 de junio de 2026, fecha en la que se celebrará la elección del Congreso local. La medida beneficiará a 94 mil 705 personas y busca garantizar que ningún elector vea limitado su derecho al voto por la expiración de su identificación oficial.

Acciones del INE para garantizar el derecho al voto

La decisión del INE es un paso importante para asegurar que todos los ciudadanos de Coahuila puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. Esta acción se enmarca dentro de las políticas del organismo electoral para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales.

Detalles sobre la vigencia de las credenciales en Coahuila

Las credenciales que se verán afectadas por esta medida son aquellas que tienen como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025. La extensión permitirá que los ciudadanos puedan utilizarlas hasta el día de la elección, asegurando así que 94 mil 705 personas no enfrenten problemas para votar.

Impacto de la medida en los electores de Coahuila

Con esta ampliación, se espera que los electores de Coahuila puedan participar sin restricciones en la elección del Congreso local. La acción del INE responde a la necesidad de mantener la integridad del proceso electoral y de facilitar el acceso al voto para todos los ciudadanos.