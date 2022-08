Desciende quinta ola de Covid-19 en CDMX

Ante la capacidad del virus de mutar y crear nuevas subvariantes, agregó, no es tiempo de bajar la guardia con las medidas preventivas.

Datos Abiertos del Gobierno refieren que el número de pruebas Covid-19 realizadas y la tasa de positividad bajó en los últimos siete días reportados el 17 de julio, respecto al 23 del mismo mes

Se aplicaron 76 mil 923 reactivos con tasas de positividad de entre 0.41 a 0.57, es decir, 9.7 por ciento menos a los siete días anteriores con tasas de positividad de 0.47 a 0.61.

Puede haber repuntes pese a disminución de contagios

La infectóloga Arianna Huerta dijo que, si bien los contagios han bajado, puede haber repuntes ante mensajes equivocados con conciertos masivos o convivencia en espacios cerrados sin cubrebocas.

"Tal parece como si nos hubiéramos acostumbrado a la muerte por este virus y esto no es fácil de digerir, porque desgraciadamente se siguen haciendo eventos masivos (en el Zócalo), como diciéndoles no importa que se junten, no importa que se contagien no les va a pasar nada", señaló.