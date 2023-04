Deja INM botados a migrantes en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Fuentes en el punto informaron que, de acuerdo con su listado, este viernes se tenían previstos 20 camiones para partir a agencias estatales de Migración.

Los camiones arribaron a la Plaza Giordano Bruno, de la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, alrededor de las 11:00 horas.

Para las 15:40 horas, el operativo encabezado por el INM había logrado trasladar a 10 unidades de transporte a estaciones migratorias en Hidalgo; Toluca, Estado de México; Morelos; Tlaxcala, y Querétaro.

Sin embargo, personal del instituto informó que ese sería el último camión que partiría.

REFORMA pudo constatar que en la calle Lisboa, a una cuadra de donde los migrantes hacían fila con maletas y bolsas con sus pertenencias, autobuses vacíos se retiraron del sitio tras recibir instrucciones.

Un agente de migración con altavoz informó a los migrantes, en su mayoría haitianos, que ya no habría más autobuses que les trasladaran a estaciones migratorias de otros estados.

"Ya se fue el último autobús, es probable que durante la semana o el resto del mes se pueda generar alguna otra dinámica a la que hicimos hoy", refirió.

Luego de ello, algunos extranjeros se apresuraron a rescatar los cartones donde dormían, los cuales habían apilado como basura ante el anuncio que recibirían apoyo para avanzar y realizar sus trámites.

Otros se pelearon por casas de campaña y por espacios que habían apartado en su estancia de dos semanas para pernoctar.

Al acercarse a los funcionarios para pedir explicaciones, evitaron dar alguna respuesta y sólo les pidieron esperar por el regreso de los autobuses del INM, aunque no les dieron fecha fija.

"Aquí en México se trabaja de lunes a viernes y hoy es viernes", fue la respuesta de personal del Gobierno capitalino, también replicada por personal de Migración que se retiraba de la zona.

"Es una burla", dice migrante

Tras sentirse engañados, migrantes manifestaron su urgencia por salir de un País donde, dijeron, sólo han padecido hambre y malos tratos para llegar a Estados Unidos.

"Pienso que es una burla para todos los migrantes porque la verdad no dicen lo que es, nosotros lo único que necesitamos es avanzar, no quedarnos aquí porque llevamos mucho tiempo", expresó a Grupo REFORMA la venezolana Vázquez Nava, de 27 años.

"No tenemos la plata necesaria para rentar o qué sé yo. Nosotros lo único que necesitamos es el apoyo para seguir avanzando y llegar a nuestro destino", agregó mientras sostenía la mano de su hijo de 8 años.

"Que nos hablen con sinceridad porque de mi parte considero que esto es una burla para llegar hasta donde estamos. No nos han ofrecido absolutamente nada, nos dan una hoja, yo vengo desde Tapachula (Chiapas) guerreando con la Policía, con migración, nos han amenazado, qué no nos han dicho, entonces para la verdad, desde mi concepto es una burla con el migrante".

Para ella no es opción ir al albergue que dispuso el Gobierno capitalino en Tláhuac, al indicar que los aleja de su destino.

"Lo único que queremos es que nos dejen avanzar libremente, que no nos bajen porque nos regresan entonces, no tenemos para volver a avanzar. Yo la verdad tengo un niño y no nos los están preguntando, pero si comió ayer no, estamos bregando para comer hoy, es un sacrificio que nadie lo sabe, solo el inmigrante que lo está viviendo", dijo.

En tanto, Eli, un haitiano de 35 años, suplicó por su permiso para transitar por el País de manera libre.

"Necesitamos el carnet. Ahora en la calle, nada más con la espera, más o menos, son dos semanas. La vida es dura, porque no tengo plata para comer, no tengo plata para ir a un hotel, está dura la vida. Por favor, que me den mi carnet", pidió.