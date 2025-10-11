Ingresan 6 empresas a lista negra del SAT

Luego de que las pruebas aportadas no fueron suficientes para demostrar su inocencia, seis contribuyentes fueron agregados a la lista negra definitiva de factureros del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que utilizaban factu-

ras para respaldar operaciones inexistentes, lo que constituye una falta según el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Se trata de seis empresas de las cuales dos son de la alcaldía Cuauhtémoc, una de Cancún en Quintana Roo, otra en Jalapa, Veracruz, y una en Huixquilucan, Estado de México, relacionadas con actividades de comercio al por mayor, con la construcción y la ingeniería.

Primero giró oficios para darles a conocer dicha situación de presunción individual con un plazo de 15 días hábiles para desvirtuar los hechos.

Los señalados presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos que fueron evaluados por las autoridades.

Sin embargo, el SAT no las aprobó y emitió resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos.